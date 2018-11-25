Makale yarışmasında ödüller verildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'deki liseler arasında düzenlenen Konya Bilim Merkezi Sosyal Bilimler Makale Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Konya Bilim Merkezindeki törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Necdet Subaşı, Konya Bilim Merkezi'nin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, yarışmanın öneminden bahsetti.

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ve AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir'in konuşmalarının ardından söz alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül törenine ev sahipliği yapan Konya Bilim Merkezi'nin TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk bilim merkezi olduğunu hatırlattı.

Yarışmaya katılan öğrencilere seslenen Başkan Altay, “Zirveye çıkmak için tırmanmak gerekiyor ve tırmanış da her zaman yukarıya doğru olmaz. Bazen yatay seyirde bazen inişli çıkışlı ama hedefe doğru kilitlenip oraya doğru ilerlediğinizde zafer Allah'tandır. Hiç merak etmeyin, bir gün hepiniz ülkemizin önemli insanlarından olacaksınız. Buna hepimiz inanıyoruz” dedi.

Yarışmaya 47 ilden 480 makale gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yarışmanın ulusal çapta duyurulmasının sağlandığını kaydeden Altay, “Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya 47 ilden 480 makale gönderilmiş. 2016'da 39 ilden 400 makale, 2017'de 42 ilden 450 makale, bu yıl da hem katılımcı il hem de makale sayısı olarak en yüksek rakama ulaşmış bulunuyoruz. 6 farklı bölümde gençlerimiz makalelerini gönderdiler. Jüri üyelerimiz bunları titizlikle değerlendirdiler. Ben dereceye giren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Türkiye'de son dönemlerde çok ciddi ve belirgin bir programa dayalı stratejik uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bu yarışma da onlardan birisi. Sosyal Bilimler Lisesi ile başlayan bu maya giderek toplumda da karşılığını bulmasıyla geniş halkalara yayılmış durumda” dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Konya Bilim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ertan Özensel, “Kadim kültürümüzün ve medeniyet tasavvurumuzun kazandırılması konusunda, her şeyden önemlisi bu ülkeye aidiyet kazandıracak gençler yetiştirmek amacıyla sosyal bilimler alanında da bir çaba içerisine girdik. Bu çabadan birisi de bu yarışmadır” diye konuştu.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe Dalında Ankara Atatürk Lisesi'nden Yasin Uğur Dinç birinci olurken, ikinci Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Talha Yazıcı, üçüncü ise İstanbul Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencisi Feyzan Elveren oldu.

Ekonomi Dalında Adana Bilim ve Sanat Merkezi'nden Sinemis Işık İlday birinci, Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nden Sena Kaya ikinci, Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi'nden Alpgiray Selim üçüncü oldu.

Dil ve Edebiyat Dalında Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nden Damla Günay birinci, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi'nden Muhammed Musab Ekin ikinci, Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nden Sevdenur Bozkurt ve Burcu Özütemiz üçüncü oldu.

Din ve Ahlak Dalında ise birincilik ödülünü Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nden Fatma Hilal Okutan elde ederken, Adana Özel Doğa ve Fen Lisesi'nden Muzaffer Alper Önal ikinci, Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Esengül Kurultay ve Nazlıcan Kurultay ise üçüncü oldu.

Tarih ve Coğrafya Dalında birinciliği Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesi'nden Nesrin Bağırmaz elde ederken, ikinciliği Gaziantep Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden Deniz Yıldırım kazandı. Üçüncü ise Konya Bilim ve Sanat Merkezi'nden Muhammed Behlül Açıkgöz oldu.

Medya ve İletişim Dalında ise Kayseri Melikgazi Demir Karamancı Anadolu Lisesi'nden Özge İrem Karakaya ve Ahsen Şerife Dertli birinci, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi'nden Saltuk Buğrahan Tulum ikinci, Bursa Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi'nden Gökçe Pazarcıklı üçüncü oldu.