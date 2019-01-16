Makina Mühendisleri Odası Vali Toprak'a çalışmalarını anlattı

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu adına Başkan Aziz Hakan Altun ziyarette şunları söyledi: “Makina Mühendisleri Odası bir meslek kuruluşu olmasına rağmen bir sivil toplum mantığıyla şehrimize ve memleketimize faydalı olabilmek için çalışmaktadır. Şubemizin, odamız üyelerini ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacı ile ücretsiz olarak dağıttığı birçok yayın çalışması vardır. Bunun yanında, işletmelerdeki kaldırma-iletme makineleriyle basınçlı kapların periyodik kontrolleri, binalardaki asansörlerin yıllık kontrolleri, araçların motor ve şasi numaralarının kontrolleri, araç ve mekanik tesisat projelerinin mesleki denetimi, bilirkişilik-ekspertizlik işleri gibi birçok faaliyet alanında hizmetler vermekteyiz. Ayrıca, üyelerimizin bilgi birikimlerini arttıracak eğitim ve seminer çalışmaları da yapmaktayız. İnşallah şehrimizin geleceği için beraber çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Biz her zaman sizin ve vatandaşlarımızın emrindeyiz.”

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, “Makina Mühendisleri Odası adına yakışır şekilde meslek ve teknik konularda gerçekten güzel çalışmalarda bulunmuş. Sizleri tebrik ediyorum. Elimizden ne geliyorsa karşılıklı işbirliği içinde olalım. Hizmetlerinizin devamını diler, çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.