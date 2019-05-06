Mali müşavirler yaza ilk adım eğitim seminerinde buluştu

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen, “Yaza İlk Adım Eğitim Semineri” Antalya'da gerçekleştirildi.

Konya ve Türkiye genelinden mali müşavirlerin yoğun bir şekilde katılım sağladığı 3. Yaza İlk Adım Eğitim Seminerinin açılış konuşmasını Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek yaptı.

Mesleki gelişim açısından önem arz eden seminerleri aralıksız olarak sürdürdüklerini söyleyen Başkan Özselek, “Anadolu'nun dört bir yanından gelen meslektaşlarımız ve odamız üyelerinin katılımı ile bu yıl da Yaza İlk Adım Eğitim Seminerini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Konya Mali Müşavirler Odası olarak eğitimi çok önemsiyoruz. Eğitim bizim için rutin değil stratejik bir iştir. Ayrıca iş stresinden biraz uzaklaşma imkanı sağlayan eğitim seminerimiz, her bütçeye hitap ederek Türkiye genelinde marka haline gelmiştir. Bu yıl ki programımız da eğitim faaliyetleri ve mesleki konuların yanı sıra özellikle toplumun içinde bulunduğu stresli ortamdan kurtulunması adına konuşmacılarımız stres yönetimine önem verdi” dedi.

“Öncü olmanın gayretini yaşıyoruz”

Bağımsız denetim, bilirkişilik ve uzlaştırmacılık konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelere ve meslektaşlarına eğitim ve destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Özselek, “Konya SMMMO olarak İŞKUR işbirliği ile düzenlediğimiz girişimcilik eğitimleri, uygulamalı muhasebe meslek elemanı yetiştirme kursları, Selçuk Üniversitesi işbirliğinde düzenlediğimiz yüksek lisans eğitimleri, sınavlara hazırlık kursları ve mesleki anlamda bilgilerimizi güncellemek ve yeni çıkan mevzuatları takip etmek için üyelerimize yönelik eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bilindiği üzere Konyamız Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biridir. Sanayideki üretim gücü, ihracat potansiyeli ve oluşturduğu istihdamla, ülkemizin kalkınmasında, baş aktörler arasındadır. Otomotiv endüstrisi, makine imalat sanayi, döküm ve savunma sanayi, gıda sanayi gibi pek çok sektörde iddia sahibi bir şehir haline gelmiştir. Bunun yanında Konyamız tarıma elverişli arazi yapısıyla tarım alanında ve tarımsal sanayide Türkiye'nin en önde gelen şehirlerinden birisidir. Konya sahip olduğu geniş tarım alanları, sulama imkanları coğrafi konumu ile ülkemizin tarım başkenti olarak kabul edilmektedir. Unutmamak gerekir ki büyük işler ve önemli adımlar ancak birlik ve beraberlik içerisinde çalışma ile elde edilir. Bizim en büyük gücümüz ve zenginliğimiz birlik - beraberliğimizdir. Bizler ekonomiyi yakından takip ederken şehrimiz ve ülkemiz için de elimizi taşın altına sokup, takip edenler değil öncü olanlar olmanın gayretini yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Özselek'in konuşması sonrası kürsüye, Pazarlama, Satış, Yönetim Becerileri Uzmanı Dr. Zeki Yüksekbilgili geldi ve “Kendime Değer Katmak” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Eğitim seminerinin son bölümünde Kırşehir SMMM Odası Başkanı Özgür Albayrak ise, ‘Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Önem Arz Eden Hususlar' konusunda bilgilendirme yaptı.

Program günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.