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Mali müşavirlere eğitim semineri

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından ‘Yaza İlk Adım Eğitim Semineri’nin 1-4 Mayıs 2019 tarihleri arasından Antalya’da düzenleneceği bildirdi.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından ‘Yaza İlk Adım Eğitim Semineri'nin 1-4 Mayıs 2019 tarihleri arasından Antalya'da düzenleneceği bildirdi.


Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek yaptığı açıklamada, ‘Yaza İlk Adım Eğitim Semineri'nin 1-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Antalya Belek'te bir otelde düzenleneceğini söyledi. Özselek, “Gerek üyelerimiz için ekonomik açıdan uygun olması gerekse eğitim programı sebebiyle düzenleyeceğimiz 3. Yaza İlk Adım Eğitim Semineri meskeltaşlarımızın bilgi ve birikimlerine katkı sağlayacak, yoğun iş temposundan kurtulup bir nebze dinlenme imkanı sunacaktır. Yaza İlk Adım Eğitim Seminerimize tüm üyelerimizin ve stajyerlerimizin katılımını bekliyoruz” dedi.

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