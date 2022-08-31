İhlas Haber Ajansı

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Mame Diouf Konyaspor'da

Konyaspor, forvet oyuncusu Mame Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kiralık olarak takımdan ayrılan Sokol Cikalleshi'nin yerini Mame Diouf'u transfer ederek doldurdu. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Diouf kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


Kariyerinde daha önce Manchester United, Stoke City, Hannover, Blackburn ve Molde takımlarında forma giyen Diouf, son olarak Süper Lig'de Hatayspor'da oynadı. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2021-2022 sezonunda Hatayspor forması ile 37 maça çıktı. Senegalli forvet, sezonu 12 gol 3 asist yaparak tamamladı. Mame Diouf, Konyaspor'da 99 numaralı formayı terletecek.

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