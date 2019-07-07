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Manga, Nasreddin Hoca Şenliği'nde hayranlarıyla buluştu

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 60.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında sahne alan alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Manga, hayranlarıyla birlikte coştu.


60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği devam ederken, şenlik kapsamında ünlü müzik grubu Manga Akşehir ilçesinde konser verdi. Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda yaklaşık 6 bin kişinin izlediği konserde şarkılarını seslendiren grup, Akşehirlileri coşturdu.



Showman Doğukan Alsay da seyirciyi coşturdu


Konser öncesi Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce kişiyi hareketli müzikleri ve dans şovları ile coşturan ünlü Sunucu ve Showman Doğukan Alsay geceye ayrı bir renk kattı. Binlerce kişiye hep bir ağızdan şarkılar söyletip, izleyenlerin cep telefonu ışıkları ile renkli görüntüler oluşturan Alsay, Akşehirli seyircileri coşturdu.


Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Manga'nın Solisti Ferman Akgül'e ve sponsor firmalara plaket takdim edildi.

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