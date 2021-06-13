Market sahibinin öldürülmesi kamerada

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesindeki bir markete yönelik olarak düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Şüpheli şahsın markettekilere ateş açma anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dünür olduğu iddia edilen şüpheli Orhan Ç., markete gelerek ateş açtı. Market sahibi Gökhan Aydoğan (36) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayı Orhan Ç.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlının yakalanması için çok sayıda ekibin gönderildiği mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonunda Orhan Ç, düzenlenen operasyonla olaydan saatler sonra yakalandı. Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri gece boyu sürdü. Orhan Ç.'nin elinde silahla yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Öte yandan, cinayet ve yaralama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülerde, elinde silahıyla markete giren şüphelinin içerde kilere ateş açması ve bir kişiyi kovalaması yer alıyor.