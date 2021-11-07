Marketten 2 bin 500 liralık soygun kamerada

Konya'da cerrahi maske takarak girdiği zincir marketlerin bir şubesinde silah zoruyla 2 bin 500 lira alarak kaçan şüphelinin soygun anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüpheli, 100 güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri tarafından olaydan sonra 2 gün sonra saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 5 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ziyaülhak Caddesi üzerinde bulunan bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapüşon giyip cerrahi maske takarak markete giren şüpheli şahıs, elindeki silahlı kasiyere doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Kasadan yaklaşık 2 bin 500 lira alan soyguncu kaçtı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, markette incelemelerde bulundu.

20 saatlik kamera görüntüsü sonrası şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygunu gerçekleştiren şüpheliyi tespit edebilmek için geniş çaplı araştırma başlattı. İlk olarak marketteki görevlilerin verdiği eşkal doğrultusunda hareket eden polis, marketin ve şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamerası üzerinde inceleme yaptı. Görüntülerde maskeli ve eşkale uygun bir şahsın gittiği tespit edildi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, soygunu gerçekleştiren şüphelinin 21 yaşındaki Ö.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli, polisin Selçuklu ilçesindeki evine düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Ö.Y.'nin borçları olduğu için olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı adliyeye sevk edildi.