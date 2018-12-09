Masa başında çalışanlar için boyun fıtığı tehlikesi

Doç. Dr. Sinan Bağçacı, masa başında çalışan bireylerin boyun fıtığı tehlikesiyle sürekli karşı karşıya olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Doç. Dr. Sinan Bağçacı, boyun ağrılarının günlük hayatta giderek görülme sıklığı artan ve birçok kişinin muzdarip olduğu, her insanın hemen hemen hayatının belli bir döneminde tecrübe ettiği ağrılardan biri olduğunu ifade etti. Bağçacı, “Boyun ağrıları giderek masa başı, ofis, cep telefonu, bilgisayar gibi boynumuzun sürekli öne eğilerek vakit harcandığı, başın öne doğru eğilerek sabit bir pozisyonda insanların kaldığı durumlarda boyun ağrısı sıklığında giderek artış meydana gelmekte. Boyun ağrısını tüm nüfusun yaklaşık 1 bölü 3'ü hayatının belli bir döneminde tecrübe edebilmekte. Boyun ağrısı, doğru duruşun sağlanmadığı, giderek masa başında uzun süre öne eğilerek elektronik cihazların kullanıldığı durumlarda oldukça kolay ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle masa başı çalışanlarda ergonometrik duruşun, hastaların nasıl masa başında oturmaları gerektiği, nasıl boyunlarını yıpratmadan çalışabilecekleri konusunda hastaların eğitilmesi oldukça önem arz etmektedir. Hastaların doğru oturma pozisyonu, doğru boyun postürünü seçmeleri, ara ara masa başı çalışırken ara vererek kısa süreli yürüyüşler yapmaları, postür adını verdiğimiz doğru duruş içinde mutlaka egzersiz yapmalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Boyun fıtığı çoğunlukla cerrahi dışı fizik tedavi yöntemleriyle kolaylıkla tedavi edilebilen bir hastalık"

Boyun fıtığının çoğunlukla cerrahi dışı, lokal enjeksiyon, fizik tedavi, manuel terapi gibi fizik tedavi yöntemleriyle kolaylıkla tedavi edilen bir hastalık olabildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Bağçacı, yüzde 5 ile 10'luk bir hasta kesiminin de cerrahiye gidebildiğini belirterek, "Ancak hastalarda doğru duruşun devam etmediği, doğru şekilde postürün ayarlanmadığı durumlarda fıtığın nüksedebilmesi, hastaların ne kadar biz tedavi etsek de şikayetlerinin önemli ölçüde azalmadığını görürüz. Bu nedenle hastaların özellikle postür, ergonometri, masa başında kullandıkları bilgisayar, mouse, klavye gibi cihazlar açısından oldukça onların doğru konumlanması açısından iyi eğitilmeleri bilgi sahibi olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Boyun fıtığının hastaların günlük yaşantısına olan etkileri hakkında da bilgi veren Bağçacı, "Boyun fıtığı çok ileri seviyelerde olmadığı sürece başa yayılan ağrı, her iki kolda uyuşma, tek taraflı kol ağrısı, uzun süre başı öne eğdiğimiz zaman boyunda beliren ağrı, nadiren de olsa parmaklarda güç kaybına neden olabilir. Kişinin günlük hayatında eğer çok çok ileri değilse konforunu ve günlük yaşantısındaki performansını oldukça etkileyici olabilmektedir. Çok ilerlediği zaman parmaklarda güç kaybı, çok çok daha ilerlediği zaman kolda çok şiddetli uyuşma, karıncalanma, gece uykudan uyandıran ağrı, nadiren de olsa çok ilerlerse bacaklarda güç kaybına neden olabilir. Tabii bu tür hasta grupları cerrahiye giden küçük bir hasta kesimidir" diye konuştu.