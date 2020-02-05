“Mavi Kuş” Konyalı tiyatro severlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk edebiyatının yaşayan ustalarından Mustafa Kutlu'nun eseri “Mavi Kuş” isimli romanından uyarlanan tiyatro oyununu Konyalı sanatseverlerle buluşturdu.

Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinden uyarlanan oyunları sahneye koyan Konya Şehir Tiyatrosu, bu kez Türk edebiyatının yaşayan ustalarından Mustafa Kutlu'nun “Mavi Kuş” adlı eserinden uyarlanan oyunu Konyalı sanatseverlerle buluşturdu. Göz alıcı sahne performansıyla izleyenlerin büyük beğenisini kazanan eser, Özgür Kaymak tarafından oyunlaştırılırken yönetmenliğini ise Mustafa Uzman yapıyor. Oyunda; tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü “Mavi Kuş”ta yolları kesişen toplumun farklı kesimlerinden yolcuların sürprizlerle dolu tuhaf yol hikayesi anlatılıyor. “Mavi Kuş”, 10-11-17-18 Şubat tarihlerinde saat 20.00'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenmeye devam edecek.