MEDAŞ çalışanları iftarda buluştu

Ş. (MEDAŞ) çalışanları, düzenlenen iftar yemeğiyle bir araya geldi.

Ş., motivasyonun ve aile olmanın gücüne inanarak, kurum içi çalışmalarını her yıl düzenlediği iftar yemeği ile sürdürüyor. MEDAŞ Genel Müdürlük binasında düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde, işletme çalışanları, genel müdürlük çalışanları ve yöneticiler bir araya geldi. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması, yardımlaşma ve dayanışmanın artması için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Genel Müdür Erol Uçmazbaş, çalışanların ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı.