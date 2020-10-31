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MEDAŞ dijitalleşiyor

Meram Elektrik Dağıtım A.

Ş. (MEDAŞ) kurduğu dijital platform aracılığıyla müşterine internet ortamında başvuru yapmak imkanı sağlıyor.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; “MEDAŞ müşterilerine yerinde hizmet götürmeyi hedef edinmiş, mobil teknolojileri etkin kullanarak kurduğu dijital platform ile paydaşlarına internet üzerinden başvuru yapma imkanı sağlıyor. Teknolojinin hayata entegre edilmesi amacıyla Tüketici Hizmetleri Müdürlüğünde yürütülen; bağlantı görüşü, dağıtım sistemine bağlantı anlaşması ve tesisat kontrol işlemlerinin tamamını coğrafi bilgi sistemi ile ilişkilendiren MEDAŞ, bağlantı taleplerine ilişkin tüm süreçlerin döngüsünü takip ederek kullanıcılara sunulan hizmetin kalitesini farklı bir boyuta taşımaktadır. Bağlantı süreçlerinde yapılan sistemsel geliştirmeler ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek bağlantı görüşlerini e- imza ile oluşturmuş ve geçmiş yıllarda 20 günde sonuçlanan bağlantı görüşü süreci ortalama 3 günde tamamlanarak hizmet kalitesi artırılmıştır. Bunun yanı sıra doğanın gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras olduğu bilinciyle hem bağlantı görüşü hem de projede e-imza uygulamasıyla kağıt israfının önüne geçilerek çevreci bilinç adına bir farkındalık oluşturmuştur.”

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