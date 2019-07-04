MEDAŞ: “Gelecek için planlı kesinti önemli”

MEDAŞ'tan yapılan açıklamada, tüketicilerin daha kaliteli ve sürdürülebilir elektrik hizmeti alabilmesi için planlı kesintilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Yapılan şebeke yatırımları ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında uygulanan planlı elektrik kesintileriyle gelecekte arıza sayıları ve arıza kesinti sürelerinin azaltması hedeflenmektedir” denildi.

MEDAŞ'tan yapılan açıklamada, “Şebeke yenileme ve bakım-onarım amacıyla yapılan yatırımlar için planlı kesintiler zorunlu olarak yapılmaktadır. Böylece tüketicilere daha sağlıklı ve kesintisiz elektrik hizmeti verebileceğiz. Bu kapsamda, elektrik dağıtım şebekesinde arızalar dışında, yatırımları gerçekleştirebilmek, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak için bölge bölge planlı elektrik kesintileri uygulamaktayız. Mevcut yasal düzenlemeler gereği enerji altında çalışmak mümkün olmadığı için yapılan planlı elektrik kesintilerini, 48 saat öncesinden SMS yoluyla tüketicilere önceden bilgi vermek kaydıyla gerçekleştiriyoruz” denildi.

SMS hizmetinden tüm abonelerin faydalanması için abone bilgilerinin güncel olmasının önemini belirten MEDAŞ yetkilileri, “Müşterilerimiz işletmelerimize gelmeden de 186 Çağrı Merkezimizden veya www.meramedas.com.tr adresinden bilgilerini kolaylıkla güncelleyebilir, aynı zamanda bölgede yapılan planlı kesintilere www.meramedas.com.tr, Çağrı Merkezi ve MEDAŞ Mobil uygulama üzerinden erişebilir” ifadelerine yer verildi.