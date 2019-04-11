MEDAŞ geleneksel çözüm ortakları buluşmalarına Kırşehir'de başladı

Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ), her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği elektrik mühendisleri ve elektrik fen adamları ile bilgilendirme ve görüş alışverişi toplantılarına Kırşehir'de başladı.

MEDAŞ'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun Tunçez, Tüketici Hizmetleri Müdürü Mustafa Sağlam, Proje ve Kamulaştırma Müdürü Ethem Konar, Kırşehir'de görevli İşletme Sorumluları, Kırşehir Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu ile serbest çalışan elektrik mühendisleri ve elektrik fen adamları katıldı.

MEDAŞ yetkililerinin enerji talepleri, proje onayı ve tesis kabulü konularında yaptığı sunumlarda; uygulama değişiklikleri ile hizmet kalitesini arttırmak ve bağlantı süreçlerinin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar paylaşıldı. Sonrasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu, mühendisler ve fen adamları uygulamalar ile ilgili talep ve önerilerini dile getirdi.