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MEDAŞ küçük sanatseverleri ağırladı

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Ş. (MEDAŞ) küçük sanatseverleri ağırladı. Anaokulu öğrencileri sanat galerisinde tuval üzerine resim yaptı.


Sanata her daim destek sağlayan MEDAŞ, sanat galerisinde Özel Konya Nesibe Aydın Anaokulu öğrencilerini ağırladı. Hikmet Şahin'in "Re-Vizyon" isimli sergisini gezen öğrenciler Muhsin Kaleli önderliğinde tuval üzerine resim etkinliği gerçekleştirildi. Okul öncesi dönemde sanat etkinlikleri ve görsel öğelerle tanışan çocuklar yaşam boyu karşılaşacakları görsel simgeleri daha hızlı ve daha doğru algılama imkanı buldu.


Çocukların sanata yönlendirilmesine katkı sağlayan MEDAŞ yetkililerine özel okul yetkilileri tarafından teşekkür sertifikaları verildi.

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