İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MEDAŞ muhtarlardan gelen taleplere öncelik veriyor

Meram Elektrik Dağıtım A.

Ş. (MEDAŞ) muhtarlardan gelen şikayet ve taleplere öncelik vererek ortalama 1 gün içerisinde başvuruları çözüme kavuşturdu.


MEDAŞ gelişen teknolojiye ayak uydurmak, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve interaktif bir etkileşim sağlamak amacıyla 2017 yılında muhtarlar için “Muhtarlar İletişim Merkezi Programı” ve “Muhtar Whatsapp Hattı”nı devreye aldı. MEDAŞ, bu uygulamalarla muhtarlardan gelen şikâyet ve talepleri önceliklendirerek anlık ilgili birimlere iletebilme imkanı sundu. Bunun neticesinde, 2018 yılında bu iletişim kanallarından 984 adet başvuru aldı ve bu başvuruların mevzuata uygun olan 824 adedi ortalama 1 gün içerisinde çözüme ulaştırıldı.


MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “Yerel yönetimde muhtarlarımızın önemini biliyoruz. Bu nedenle, muhtarlarımızın öneri, şikâyet ve taleplerine en hızlı şekilde çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz bu iki sistemle amacımız en kısa sürede geri dönüş yapmaktır. Önemli olan bu talepleri almak değil, bu gelen taleplerle ilgilenmek. Biz buna önem verdik ve takip ettik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.