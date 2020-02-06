İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MEDAŞ Sanat Galerisi'nde karma sergi

MEDAŞ Sanat Galerisi’nde, Necmettin Erbakan Üniversitesinin “Karma Sergi” isimli farklı tür ve teknikten oluşan sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

MEDAŞ Sanat Galerisi'nde, Necmettin Erbakan Üniversitesinin “Karma Sergi” isimli farklı tür ve teknikten oluşan sergisinin açılışı gerçekleştirildi.


Sergide, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçüköner ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Türe'nin yüksek lisans atölyesinde eğitim gören 23 öğrencisinin toplam 45 eseri yer alıyor. Eserler, öğrencilerin atölye projeleri kapsamında kendi üslup ve konularda hazırladıkları çalışmalardan oluşuyor.


16 Şubat'a kadar MEDAŞ Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.