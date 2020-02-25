MEDAŞ Sanat Galerisinde 'Yansımalar' resim sergisi

MEDAŞ Sanat Galerisinde Mustafa Küçüköner'in 'Yansımalar' isimli resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçüköner'in ahşap kalıplara yaptığı resimlerin açılışı yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen sergide asıl olan kalıplar hem de oradan üretilen resimlerle birlikte 60 eser yer alıyor. Sergi 29 Şubat'a kadar ziyaretçilere açık olacak.