MEDAŞ sanatseverleri Anadolu Selçuklu mimari eserleriyle buluşturdu

MEDAŞ Sanat Galerisinde Necmettin Erbakan Üniversitesinin, Konya Sanat Etkinlikleri Kapsamında “Selçuklu'dan Tuvale Yansımalar” sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

MEDAŞ Sanat Galerisinde, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Genel Müdür Yardımcıları Eyüp Erduran ve Mustafa Başer'in katılımlarıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin, Konya Sanat Etkinlikleri Kapsamında “Selçuklu'dan Tuvale Yansımalar” sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide Konya'da bulunan camiler, medreseler, kümbetler, han ve kervansaraylar tuval üzerine akrilik boya ile yansıtıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyeleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim üyelerinden oluşan 10 Akademisyenin toplam 30 eseri yer aldı.

“Selçuklu'dan Tuvale Yansımalar” sergisi 24 Aralık'a kadar MEDAŞ Sanat Galerisinde ziyaretçilerini bekliyor.