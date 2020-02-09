MEDAŞ teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor

2016 yılından itibaren enerji müsaadesi ve proje onay süreçlerini online kanallardan almaya başlayan ve bu konuda sektöründe öncü olan MEDAŞ, mevcut sistemlerini daha da geliştirerek birçok hizmetin aynı şekilde online kanallardan sunulmasını sağlıyor. MEDAŞ, Enerji Müsaadesi, Proje Onayı, Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması ve Tesis Kabul süreçlerini sadeleştirerek, coğrafi şebeke bilgisi ile entegre çalışır hale getirilmesi amacıyla başlattığı projesini tamamladı. Projenin pilot uygulaması Karapınar ilçesinde yetkili elektrik fen adamlarının katılımıyla devreye alındı. Yeni altyapı ile tüketiciler adına işlem yapan fen adamları istedikleri yerden işlem yapabilecekler. Daha önce birbirinden bağımsız ilerleyen ve 3-4 kez MEDAŞ'a gelmek zorunda kalan fen adamları, yeni sistem ile sadece abonelik yapmak için 1 kez MEDAŞ'a gelerek işlemleri bitirecekler. Karapınar bölgesinde görev yapan fen adamlarından yeni sistem ile ilgili olumlu geri bildirimler alındığı, özellikle Tesis Kabul sürecinin online başlatılabilmesi, e-imza ile uzaktan imza alınması, birden fazla yazılım yerine tek bir yazılımda başvurularını yapabilmeleri ve başvurularını online takip edebilmeleri gibi avantajların bulunduğunu, daha önceki süreçten daha sade, entegre ve coğrafi elektrik şebekesi ile işlerin entegre yapılmasının büyük kolaylık oluşturacağı belirtilerek memnuniyetlerinin dile getirildiği kaydedildi.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Karapınar'da düzenlenen kahvaltılı toplantıda, ilçede başlanan pilot uygulamanın başarılı olduğunu belirterek, “Yeni sistemin 2020 ilk yarısında MEDAŞ bölgesindeki tüm illerde devreye alınacağını, tüketicilerimizin ve çözüm ortaklarımızın memnuniyetinin en öncelikli hedeflerimizden olduğunu, bu nedenle teknolojik altyapımızı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.