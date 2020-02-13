İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MEDAŞ, Yunak'ta muhtarlarla bir araya geldi

Meram Elektrik Dağıtım A.

Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Yunak ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.


MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Sistem İşletme Müdürü Mustafa Emre Şafak, Sistem İşletme Başmühendisi Cafer Yıldırım ve Yunak İşletme Sorumlusu Uğur Ballı, Yunak'da bulunan muhtarlarla kahvaltı programında bir araya gelerek, yatırım ve bakım çalışmaları hakkında istişare etti. Genel Müdür Erol Uçmazbaş, yapılan çalışmalarla ilgili bölge muhtarlarının görüş ve önerilerini dinleyerek bilgi alışverişinde bulundu.


Kahvaltıda bulunan muhtarlar ise, son yıllarda MEDAŞ ile olan sorunların yok denecek noktaya geldiğini ifade ederek, Yunak işletmesinin de özverili çalışmaları sayesinde ortaya çıkan konuların en kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu söyledi. İlçeye yapılan yatırımlar sayesinde arızaların düştüğünü belirten muhtarlar, tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.


Yapılan kahvaltı sonrası Genel Müdür Uçmazbaş, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan'ı ziyaret etti. Ziyarette, tamamlanan 2019 yatırımları ve planlanmış olan 2020 yatırımları konuşuldu. Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre DEMİRHAN, bölgeye yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Genel Müdür Uçmazbaş'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.