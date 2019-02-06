MEDAŞ'ın Sille'deki yatırımı tamamlandı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin Sille'nin çehresini değiştirmek amacıyla yaptığı çalışma kapsamında Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) tarafından yapılan yatırım tamamlandı.

Konya'nın erken dönemlerinden itibaren zengin bir kültürel birikime ev sahipliği yapan ve günümüze ulaşabilen kültür varlıklarının yanında Türk İslam Kültür zenginliklerine sıkı sıkıya bağlı olan Sille'ye yapılan 700 bin liralık yatırım tamamlandı. Yerli ve yabancı birçok turistin gözdesi olan Sille'de göze hoş görünmeyen ve Sille siluetini bozan havai hat yer altına alındı. Ayrıca son dönemlerde Sille'nin gözdesi olan Sille Barajına giden cadde üzerine de aydınlatma yapıldı.

MEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın süresi içinde tamamlanmasından ve Konya turizmine katkıda bulunmaktan dolayı duyulan memnuniyet ifade edildi.