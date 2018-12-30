MEDAŞ'tan “Meram Gecesi”

Ş. (MEDAŞ), aidiyet duygusunu ve çalışan bağlılığını ön planda tutarak, kurum içi çalışmalarını sürdürüyor.

MEDAŞ tarafından düzenlenen Meram Gecesi'nde 2018 yılı genel değerlendirmesi yapıldı. Daha sonra MEDAŞ'ta 40, 35 ve 25. yılını dolduran çalışanlar Tevfik Aslan, Ramazan Bilgen, Mustafa İkizoğlu ve İsmet Zekai Varol'a “Kıdem Ödülü”, yıl içinde üstün başarı gösteren Gökhan Yazar, Mehmet Bıyıklı, Veysel Ege ve Zafer Alkan'a “Başarı Rozeti” ve müşteri memnuniyeti sağlamakta ödüle layık olan Fatih Alpaslan'a “Müşteri Velinimetimizdir” ödülleri verildi.

Gecede konuşan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, "İnsan kaynağı en önemli sermayemizdir. Çalışanların mutlu ve huzurlu olmadığı bir yerde başarının gelmesi mümkün değildir. Bu kapsamda biz yöneticilerin en önemli görevi çalışanlarımıza hak ettikleri değeri vermek ve bu tür geceler ile de verilen bu değerin gösterilmesini sağlamaktır. Tüm zorluklarına rağmen iyi bir yıl geçirmemizi sağlayan tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte giderek artan hizmet kalitemizi daha da artırarak, bölgemize en güzel şekilde hizmet vereceğiz" dedi.