MEDAŞ'tan ödüllü proje yarışması

Ş. (MEDAŞ), enerji verimliliğini artırarak ülke ve insanlığa katkı sağlayacak projelerin ortaya çıkması için proje yarışması düzenliyor.

MEDAŞ gelişen yeni teknolojileri ve elektrik dağıtım sektörüne etkilerini yakından takip ederek, eğitime her alanda önem ve destek vermeye devam ediyor. Gençlerin içindeki mucitle tanışmalarına yardımcı olmak, neler yapabileceklerini keşfetmeleri için fırsat sunmak amacıyla “Genç Fikrin Enerjiye Dönüşsün” proje yarışmasını başlatıyor. MEDAŞ, bu proje yarışması ile enerji verimliliğini arttıracak, ülke ve insanlığa katkı sağlayacak projeleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bu yıl birincisini düzenlenen yarışmaya hizmet alanı içerisinde yer alan Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de bulunan üniversite öğrencilerini kabul edilecek. Ödüllü proje yarışmasına katılım için altı il içindeki üniversitelerde ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi olmak gerekiyor. www.meramedas.com.tr web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek başvurularda son tarihi 10 Mayıs 2019 olarak açıklandı.