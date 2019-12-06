Medeniyet Okulu Tiyatrosu 31 ilçede öğrencilerle buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren Medeniyet Okulu Sınıf Tiyatrosu, 2019-2020 eğitim öğretim yılı döneminde 31 ilçedeki bin 250 okuldaki yaklaşık 80 bin ilkokul 4 ve ortaokul 1. sınıf öğrencisine toplam 22 bin 500 tiyatro gösterimi gerçekleştirecek. 12 mobil ekip ile 140 bin adet dergi dağıtımının yapılacağı bu dönemde sorumluluk, öz denetim, sevgi, dürüstlük, adalet, saygı, yardımseverlik, sabır gibi değerlerimiz öğrencilere aktarılacak. Yıl içinde devam edecek olan “Değerler Eğitimi” projesinde bu yılın ilk dönem konuları olan “Sorumluluk, Öz denetim ve Sevgi” değerleri işleniyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin başlangıcından bugüne kadar geçen toplam 6 eğitim-öğretim yılında 31 ilçedeki 5 bin 895 okulda 337 bin 870 öğrenciye 111 bin 950 tiyatro gösterimi sahnelendi. 35 adet değerin işlendiği bu süreçte 2 milyon 670 bin adette dergi dağıtımı sağlandı.