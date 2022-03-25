Medıcana ile KTO Karatay'da Sağlık Sohbetlerinin konusu "Endometriozis oldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana Konya Hastanesi iş birliğinde “Medicana ile KTO Karatay'da Sağlık Sohbetleri” programı gerçekleştirildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ceyhan Baran, mart ayının “Endometriozis Farkındalık Ayı” olması dolayısıyla bu konuda eğitim verdi. KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen “Medicana ile KTO Karatay'da Sağlık Sohbetleri” programına KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Çalışkan, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda personel katıldı.

“Hastalığın kadınlarda görülme sıklığı yüzde 70'e kadar çıkabiliyor”

Mart ayının “Endometriozis Farkındalık Ayı” olduğunu söyleyen Opr. Dr. Ceyhan Baran; halk arasında çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis hastalığının görülme sıklığının yüksek oranda seyrettiğini söyledi. Baran, “Genç kadınlarda yüzde 5 ile yüzde 10 arasında, gebe kalmakta sorun yaşayan kadınların yüzde 30'unda, altı aydan uzun süredir karın ve kasık ağrısı olan kadınların yüzde 60'ında, hem ağrısı olan hem de gebe kalmakta sorun yaşayan kadınlarda bu oran yüzde 70'e kadar görülebiliyor” dedi.

“İlk tanının konması 6 ila 8 yılı bulabiliyor”

Prematüre olarak doğan, aşırı kahve tüketen, yeni doğan bebekliğinde formül mama ile beslenenlerde hastalığın riskinin arttığını belirten Baran, “Zayıflama, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, ağrılı-kanlı idrar, yan ağrısı bu hastalığın bulguları arasında yer almaktadır. Endometriozis hastalığının diğer hastalıklarla ortak semptomları olması nedeniyle ilk semptomun başlamasıyla birlikte, ilk tanı konulana kadar geçen süre 6 ila 8 yıl arasındadır” şeklinde konuştu.

Tedavi yöntemleri konusunda bilgilendiren Baran, “Eğer hastalık erken evredeyse ilaç ve aşılama tedavisi; eğer ileri evredeyse tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır. Ağrı tedavisinde ise ilaçla medikal tedavi ve cerrahi tedavi olarak iki yöntem kullanılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Medicana ile KTO Karatay'da Sağlık Sohbetleri” programı soru-cevap bölümü ve plaket takdimi ile sona erdi.