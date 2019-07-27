Medicana Konya Hastanesi basınla buluştu

Medicana Konya Hastanesi yöneticileri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle kahvaltılı programda bir araya geldi. Hastanede düzenlenen programda konuşan Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Fulya Erdemil, gazetecilerin ve basın mensuplarının bayramını kutladı. Erdemil, 2012 yılından bu yana, İç Anadolu Bölgesi'nin hoşgörü kentinde hizmet vermekten ve bu hizmeti verirken basın mensubu çalışanlarının destekleri ile yürüyor olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Medicana Sağlık Grubu olarak, Fenerbahçe Üniversitesi ile birlikte aynı çatı altında yeni eğitim ve öğretim yılında ‘Dijital Neslin Yenilikçi Üniversitesi' olarak hizmet vereceğimizi müjdesini de sizlerle paylaşmak isterim. Sizler gibi donanım ve tecrübeli gazeteci gençlerimizi üniversitemiz ile basın ailesine kazandıracak olmak ayrıca gurur kaynağı olacak bize. Gazetecilik, büyük özveri ve çokça sabır isteyen, sürekli koşuşturma halinde olunan zor bir meslek grubu. Sağlık sektöründe ve gazetecilik meslek grubunda oldukça fazla şiddete maruz kalıyoruz. Hep birlikte, eğitimle, özveriyle, sebatla bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Burada sizlerin huzurunda sağlık ve gazetecilik sektöründe şiddete uğrayarak aramızdan ayrılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Medicana Sağlık Grubu olarak her zaman yanınızdayız ve siz basın mensuplarının da yanımızda olduğunu bilmek güven veriyor” dedi.