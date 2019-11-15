Medova Hastanesinde diyabet günü etkinliği

Konya'da, Dünya Diyabet Günü nedeniyle Özel Medova Hastanesinde düzenlenen programda diyabet hastalığı hakkında bilgi verildi.

Özel Medova Hastanesi doktorları, Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet ve şeker hastalarını, hastalık konusunda yaptıkları sunumlarla bilgilendirdi. Programa katılanların kan şekeri seviyesi ölçülürken cevabı merak edilen sorular doktorlar tarafından yanıtlandı.

Hastanenin Selçuklu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen program Başhekim Dr. Mine Karaman'ın açılış konuşmasıyla başladı. Dr. Mine Karaman, "Medova Hastanesi olarak sizleri desteklemekten çok mutluyuz. Bu eğitimlere mutlaka katılmanızı, ailelerinizle katılmanızı öneriyoruz. Biz oluruz, başka yer olur mutlaka katılın. Çünkü yapılan çalışmalarda bir ailenin 4 kişi olduğunu var sayarsak diyabetli bir ailede bu eğitimlere erişim sayısı 1'in altında. Yani her ailede bir diyabetli olduğunu düşünsek bile o ailede diyabet ve yaşam eğitimi almış aile ferdi ne yazık ki henüz tam anlamıyla bulunmamakta. Bu nedenle biz hastane olarak biz sizleri desteklemek istiyoruz. Sizlere yol arkadaşı olmak istiyoruz" dedi.

Daha sonra Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çölbay, insülin direncinin ne olduğu, insülin direncinin obezite ile ilişkisi, prediyabet, diyabet ve diyabet çeşitleri hakkında hastalara bilgi verdi. Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Mahir Uğur ise, diyabette fiziksel aktivitelerin ve egzersizlerin nasıl olması gerektiğini anlattı. Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, hastalara diyabetik nöropati, yani sinir ucu iltihapları hakkında bilgilendirmede bulundu. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Harun Reşit Çelebioğlu da, diyabetik retinopati hakkında bilgiler verdi. Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, diyabette nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Buldu da, diyabette idrar kaçırma ve cinsellik konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Program Diyabet Hemşiresi Şehri Yılmaz'ın insülinler ve insülin uygulamaları, diyabette ayak bakımı ve diyabette özel durumlar konularının sunulması ve katılım belgelerinin verilmesi ile sona erdi.