Medova Hastanesinde Hemşireler Haftası kutlandı

Medova Hastanesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Başhekim Uzman Doktor Mine Karaman, “Hakikaten özverili, şefkatli, çok bilimsel zemine oturtulmuş bizim sağ kollarımız, hep birlikte çalışmaktan gurur duyduğumuz hemşire arkadaşlarımızı özellikle bu günü yani 12 Mayıs ama bugünden itibaren kutlamaya başlayalım istiyoruz. Hemşirelik mesleğinin ne kadar ulvi bir meslek olduğunun biz de farkındayız. Bizim ciddi bir çözüm ortağımız hemşire hanımlar ve hemşir beyler. Aranıza zannediyorum 8-10 yıldır katılmaya başladı. Erkekler ile daha da güçlü olan bir mesleğin mensupları olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte hekim dışı çalışanlarının hukuki sorumlulukları üzerine sunum gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Doktor Erdal Kalkan ise, “Ben meslektaşlarım diyorum çünkü sağlık hizmeti sunumu gerçekten bir ekip işi ve bu ekipte yer alan herkes de meslektaş. Onun için hemşire arkadaşlarımız, sağlık memuru arkadaşlarımızı, tüm sağlıkla ilgili bu hizmeti veren arkadaşlarımızı, ekibimizin bir üyesi olarak kabul ediyorum ve hep onlarla birlikte çalışmaktan yıllardan beri çok mutluyum. Bizim olmazsa olmazımsınız sizler ve her zaman ekip ruhu olsun diye gayret ettim tüm yıllar boyunca çalıştığım dönemler içerisinde de. Evet bir takım oyunu oynuyoruz, bu takımda herkesin bir görevi var. Kalecinin görevi ayrı, ofansif alanda gol atacak futbolcunun görevi ayrı. Bizim sadece görev tanımlarımız farklı ama hepimiz ortak ürün, bir hasta memnuniyeti, hastanın iyiliği, şifasını sağlamak için gayret ediyoruz. Bu gayret içerisinde de hepimiz aynı havayı kokluyoruz, aynı hava içerisinde de uyumlu çalışıyoruz ve ben hemşire arkadaşlardan yıllar içerisinde çalıştığımız dönemden çok mutluyum. Bundan sonrada öyle devam edeceğine inanıyorum. Hemşirelik Haftası başlangıcındayız ama hepinizin kutlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Dilek Cingil, ‘Kanıt Temelli Hemşirelik Bakımının Önemi ve Hemşirelerin Hasta Mortalitesi Üzerindeki Etkisi', Türk Hemşireler Derneği Konya Şube Başkanı Canan Güngör ‘Hemşireler Herkes İçin Sağlık Hedefine Ulaşmada Öncü Bir Ses' ve Hemşire Gülay Çelik ise, ‘Yenidoğan Yoğun Bakım Kardeş Ziyareti Sunumu ve 27.Ulusal Neonatoloji Kongresi Tartışmalı Poster Ödülü' konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlik hastane hemşirelerinin hazırladığı kısa filmlerin izlenmesinin ve canlı müzik dinletisinin ardından sona erdi