Medova Hastanesinden öğrencilere canlı bağlantıyla beslenme önerileri

Medova Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mukadder Büyükzeren, düzenlenen programla canlı bağlantıyla öğrencilere nasıl düzenli beslenmeleri gerektiği, sağlıklı ve yeterli dengeli beslenmenin ne olduğunu anlattı. Yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi veren Diyetisyen Büyükzeren, “Pandemi sürecinde öğrenciler de bizler gibi kilo aldılar ve beslenme düzenleri değişti. Okul olmadığı için hareketsiz bir yaşam tarzıyla birlikte fiziksel aktivitenin azalmasıyla bir de buna sağlıklı beslenmeyi atlatınca kilolar kaçınılmaz son oldu. Biz de Çumra Anadolu Lisesi ile birlikte ve birçok lisenin de katılımıyla bir etkinlik düzenledik. Etkinlikte öğrencilere sağlıklı beslenmeyle ilgili farkındalığı artırmak adına bu durumlardan bahsedeceğiz. Canlı bağlantı yaparak öğrencilerin de sorularını yanıtlayarak onlara nasıl düzenli beslenmeleri gerektiğini, sağlıklı ve yeterli dengeli beslenmenin ne olduğunu hepsini anlatacağız” dedi.