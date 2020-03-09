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Medova ve Medaş kadın sağlığı için bir arada

Medova Konya Hastanesi MEDAŞ’LA birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları bilinçlendirmeye ve farkındalık oluşturmaya yönelik keyifli bir etkinliğe imza attı.

Medova Konya Hastanesi MEDAŞ'LA birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları bilinçlendirmeye ve farkındalık oluşturmaya yönelik keyifli bir etkinliğe imza attı.


Toplumumun temel taşı ve baş tacı olan kadınları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Mart ayı boyunca farklı kurum ve kuruluşların kadın çalışanları ile Medova Hastanesi hekimleri bir araya geldi. Hastalıkların erken teşhis ve tedavisi kadar halk sağlığının korunması ve önlem alınması da genel toplum sağlığı için önemli bir konu olarak görülüyor. Bu kapsamda Medova Hastanesi, hastalıklardan korunma ve önlem alma, mevcut hastalıklar için tanı ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirmek üzere tüm branş ve hekimleri ile halkı bilinçlendirme konusunda destek oluyor.



Güncel tüp bebek tedavisi teknolojileri hakkında bilgi verildi


Medova Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum - Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seçil Kahveci Elsürer, bilinçli ve sağlıklı bir kadın olmak için nelere dikkat edilmesi, hastalıklardan korunmak için neler yapılması ve hangi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğiyle ilgili MEDAŞ kadın çalışanlarını bilgilendirdi. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek tedavisi ile ilgili de güncel teknolojiler, sağlık dünyasındaki son gelişmeler hakkında paylaşımlarda bulunan Seçil Kahveci Elsürer merak edilen soruları da cevaplandırdı.

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