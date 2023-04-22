MEGA ile Ramazan'da hediyeler sahiplerini buldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen MEGA ile Ramazan etkinliğinde, Ramazan ayı boyunca dijital ortamdaki görevleri yerine getiren çocuklar arasında çekilen kura sonucu hediyeler sahiplerini buldu.

Meram Belediyesi tarafından düzenlenen MEGA ile Ramazan etkinliği Meram'da okuyan veya Meram'da ikamet eden 12 bin 275 ilkokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Geleneksel hale getirilen etkinlikte çocuklar, Ramazan ayı boyunca her gün bir görevin yer aldığı www.megaileramazan.com internet sitesini ziyaret ederek yardımlaşma, komşuluk ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler başta olmak üzere birçok alanda eğitici ve öğretici görevleri yerine getirdi. Hediye almaya hak kazanan çocuklar, Meram Belediyesi'nin sosyal medya hesabında canlı olarak yayınlanan kura çekişinde belli oldu. Görevlerin tamamını eksiksiz yerine getirenlerden; 5 kişiye scooter, 25 kişiye bilgisayar, en fazla 2 eksikle tamamlayanlardan; 10 kişiye bisiklet, 50 kişiye tablet, etkinliği en fazla 4 eksikle tamamlamış olanlardan; 200 kişiye bluetooth kulaklık, 150 kişiye akıllı saat, 200 kişiye ses bombası hediye edildi.

“Bundan sonraki göreviniz öğrendiklerinizi uygulamak”

Ramazan ayı boyunca özveriyle görevlerini yerine getiren çocukları tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Ramazan çocuklarımızda çok daha anlamlı ve çok daha güzel. Meram Belediyesi olarak, çocuklarımıza bu güzel ibadeti aşılamak, Ramazan heyecanlarına ortak olmak ve pek çok güzel Ramazan anısı biriktirmeleri için ‘MEGA ile Ramazan etkinliği' düzenledik. Ramazanı ihya edecekleri görevler verdik ve büyük bir çoğunluğun görevleri layıkıyla yerine getirdiğini gördük. Bugün emeklerinin karşılığını alma günü. Etkinliğe katılıp görevini yerine getiren çocuklarımızı kutluyorum. Hediyelerini güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Sevgili çocuklar; Ramazan ayı boyunca sizlere verilen görevler bitti. Bundan sonraki göreviniz bu etkinlikten öğrendiklerinizi uygulayarak ve yaşayarak devam ettirmek. Bu vesileyle değerli yavrularımızın gözlerinden öpüyor, aileleriyle birlikte güzel bir bayram diliyorum” dedi.

Başkan Kavuş'tan kurada hediye kazanamayan çocuklara müjde

Görevlerini yerine getirip kurada hediye kazanamayan çocuklara da Başkan Kavuş'tan müjde geldi. Mega ile Ramazan etkinliğine katılarak görevlerini yapan, çekilişe katılan ancak hediye almaya hak kazanamayan çocuklara akıl ve zeka oyunlarının hediye edileceğini söyledi. Kura sonucunda hediye almaya hak kazananlar, hediyelerini 25 Nisan - 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Meram Belediyesi hizmet binasında bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nden, Ramazan ayı boyunca verilen görevleri yerine getirerek kuraya katılan ancak kurada ismi çıkmayanlar ise akıl ve zeka oyunu hediyelerini 8-12 Mayıs tarihleri arasında Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'nden alabilecek. Mega ile Ramazan 2023 etkinliğine katılarak kura sonucu hediye almaya hak kazananların isim listesine www.megaileramazan.com adresinden ulaşılabiliyor.