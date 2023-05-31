MEGA Liseler Arası Tiyatro Yarışmasında final heyecanı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda final heyecanı yaşandı. İki okulun yarıştığı finalde Meram Fen Lisesi öğrencilerinin Necip Fazıl Kısakürek'in “Reis Bey” isimli eserinden uyarladığı tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı.

Meram Belediyesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü MEGA (Meram Gelişim Akademisi) çerçevesinde düzenlenen MEGA Okullar Arası Tiyatro Yarışması'nın finali Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programa Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Meram Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin, güzel sanatlar alanındaki yetenek ve becerilerini arttırmak, serbest zamanlarını değerlendirmek ve okul-çevre arasındaki bağlarını sağlamlaştırma düşüncesiyle düzenlenen MEGA Okullar Arası Tiyatro Yarışması'na Meram'daki liselerin hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarından öğrenciler katılım sağladı. Finale kalmaya hak kazanan Meram Fen Lisesi ve Meram Alparslan Anadolu Lisesi öğrencileri yeteneklerini sergiledi. Necip Fazıl Kısakürek'e ait eserlerin referans alındığı oyunların gösterimi sonrasında jüri ödül alan okul ve öğrencileri açıkladı. Meram Fen Lisesi, sahneye koyduğu Necip Fazıl Kısakürek'e ait “Reis Bey” oyunuyla yarışmanın birincisi olurken, Alparslan Anadolu Lisesi ikinci oldu.

“Çocuklarımız MEGA ile yeteneklerini keşfediyor”

Meram Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit yarışmada yer alan okulların öğrenci, öğretmen ve idarecilerini tebrik ederek, “Meram Belediyesi olarak Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte MEGA çatısı altında Meram'da okuyan öğrencilerimiz için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bugün de Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda sizlerle birlikte olduk. Çok güzel bir şekilde hazırlanan bu iki oyunu da izleme fırsatı bulduk. Büyük bir mutluluk ve heyecanla bu güzel tiyatro oyunlarını takip ettik. Gördük ki MEGA sayesinde çocuklarımız sanattan spora her dalda yeteneklerini de ortaya koyuyor. Ben her iki okulumuzun öğretmen ve öğrencilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” dedi.

“Belediyemizle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz”

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da derece alan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Koca, “Meram Belediyemiz ile birlikte MEGA çerçevesinde her yaş grubuna, sınıfa ve okul türüne göre akademik, sportif, sosyal, kültürel alanlarda farklı faaliyetler düzenliyoruz. Belediyelerimizle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Belediyelerimizin okullarımıza, eğitim hayatına yaptığı katkılar için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Şenyiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Koca, derece alan öğrencilere ödüllerini verdi.