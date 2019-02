“Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde” öğrenciler için etkinlik

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ‘Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi' çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri adına bir dizi program gerçekleştiriyor.

Meram Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri adına ‘Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde' bir dizi eğitim/eğlence programı organize etti. ‘Tatil Merkezinde Güzel' sloganı ile bir hafta boyunca devam eden programa 6-13 yaş grubunda çocuklar katıldı. ‘Akıl ve Zeka Oyunları' ‘Çim adam' Origami' ‘Yaratıcı Drama' ‘Film Analizi' ‘Çanta Tasarımı' ‘Deney' ‘Gezegenler' ‘Step' ‘Mozaik Çerçeve' ‘Orf Atölyesi' gibi hem eğitici hem eğlendirici konu başlıklarında verilen derslere çocukların ilgisi bir hayli fazla oldu. Yeni şeyler öğrenmenin yanında eğlencenin de tadına varan çocuklar, tatili Meram Belediyesinin ‘Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde' böylesine güzel programında geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Eğitimlere katılan çocuklar ayrıca, yarıyıl tatilinde kendileri için eğitici ve eğlenceli bir program hazırlayan eğitmenlerine ve yetkililere teşekkür ettiler.

“En değerli yatırım çocuklara ve onların eğitimine yapılan yatırımdır”

Belediye olarak her şart ve koşulda, çocukların, gençlerin ve onların eğitiminin destekçisi olduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, eğitimin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu hatırlattı. Eğitimin, herkesin el birliği ile desteklemesi gereken ‘Milli bir dava' olduğunu kaydeden Başkan Toru, “Eğitimle ilgili her konuda sorumluluk alma gayretinde olan bir belediyeyiz. Bu noktada hemen hemen her alanda desteklerimizle çocuklarımızın ve eğitim camiamızın yanındayız. Okullara ve çocuklarımıza yaptığımız yatırımlarla bunu bugüne kadar ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Dolayısıyla onlara ve eğitimlerine vereceğimiz destek Türkiye'nin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Bu çerçevede çocuklarımızın yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri adına ‘Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde' bir dizi program gerçekleştirdik. Bir projeyi sadece inşa etmek yetmez. O projeyi devam ettirmek hatta o binalara ruh kazandırmak mecburiyetindeyiz. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezini sadece inşa edip bırakmadık. Programlarımızla, aktivitelerimizle gençlerimizi ve çocuklarımızı bu merkeze çekip oraya bir canlılık ve bir ruh kazandırdırdık. Çünkü insan varsa ruh vardır ve insan varsa yatırımlarınız bir anlam kazanır. Biz eğitime verdiğimiz her desteği bugüne kadar bu anlayışla yaptık. Bundan sonra da bu desteğimiz artarak devam edecektir” diye konuştu.