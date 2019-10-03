Memedeki iyi huylu hastalıklar, meme kanseri teşhisini maskeleyebilir

Dr. Süleyman Şefik Atabekoğlu, bu hastalıkları ihmal etmemek gerektiğini ifade etti.

Özel Medova Hastanesi Genel Cerrahi - Onkolojik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Şefik Atabekoğlu, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı sebebiyle meme kanseri hakkında bilgi verdi. Meme kanserinin bir kadın hastalığı olduğunu söyleyen Op. Dr. Atabekoğlu nadiren erkeklerde görüldüğünü ifade etti. 100 kadında meme kanseri görülürken diğer tarafta 1 erkekte görüldüğünü belirten Op. Dr. Atabekoğlu, "Bunun sebebi kadınlık hormonlarının meme kanseri yapıcı özelliğinden kaynaklanıyor. Erken yaşta adet görmeye başlamak veya uzun yıllar adet görmek de meme kanserindeki risk faktörlerini arttırmakta. Erkeklerde kadınlık hormonu bulunmadığı için çok daha nadir görülen bir hastalık" dedi.

"Erken teşhis için 40 yaşından sonra mutlaka mamografi çekilmesi gerekiyor"

Meme kanserinin yaklaşık yüzde 15'inin genetik ve ailevi sebeplerden ortaya çıktığını ifade eden Op. Dr. Atabekoğlu, "Diğerlerinde etkili olan sigara, fazla kilo, doğum yapmama, doğum kontrol hapı gibi hormon tedavilerini alma, kimyasal ve radyasyona maruz kalma yine önemli sebeplerden. Meme kanserinde erken teşhis için 40 yaşından sonra mutlaka mamografi çekilmesi gerekiyor. Ama genç hastalarda da kendi kendine muayene ile memede bir sertlik ya da meme başında bir akıntı var mı kontrol ederek, duyarlı olmaları erken teşhis şansını arttırmaktadır" şeklinde konuştu.

Memedeki iyi huylu hastalıkların da memede kitle, meme başı akıntısı, meme derisinde çökme gibi şikayetlere sebep olabileceğinden dolayı meme kanseri teşhisini maskeleyebildiğini kaydeden Op. Dr. Atabekoğlu, "Bu sebeple 'memedeki şikayetleri iyi huylu hastalıktır' diye ihmal etmemek gerekiyor. İlla bir uzman doktorun bu konuda radyolojik yöntemlerden destek alarak kesin tanıyı koyması lazım. Bu tür hastalıklar meme kanserinin saklanmasına sebep olduğundan dolayı daha iyi incelemeler; ultrason, mamografi gerekirse MR incelemesi ile ortaya çıkarılabilmektedir. Hastalığın sinsi karakteri bizi zorlamakta ama bugünkü şartlarda yüzde 99-100'e yakın oranda tanı koyma şansımız var" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Atabekoğlu, "Meme kanserinde tedavi ve şu anki tıbbi imkanlarla birlikte hastaların yüzde 70'ini tamamen kurtarabilmekteyiz. Bu oran hasta erken tanı ile bize geldiğinde yüzde 100'lere ulaşırken, geç tanıyla yüzde 50, yüzde 40'lara düşebilmektedir. Onun için ortalama yüzde 70 rakamı çok iyi bir rakam, Avrupa standartlarına yakın" diye konuştu.