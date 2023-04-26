Meram Bağı baharla birlikte kapılarını yeni sezon için açtı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılışı gerçekleştirilen Meram Bağı, baharın yüzünü göstermesiyle birlikte 2023 ilkbahar yaz sezonu için kapılarını yeniden açtı

Meram Belediyesi tarafından Yeni Meram ve Meram Yaka Caddelerinin kesişiminde bulunan 18 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilen Meram Bağı, havaların ısınmasıyla birlikte yeni sezon için yeniden kapılarını açtı. İçerisinde üzüm bağı, meyve bahçesi, taş ev ve yazlık çay bahçesi bulunan Meram Bağı misafirlerini bekliyor.

“Eşsiz anlar yaşatan Meram Bağı insanımızın ilgi odağı oldu”

Konya'dan ve şehir dışından gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamak, ilçenin tanıtımına katkı sunmak ve ilçenin zengin tarihine, yeşiline ve kültürüne sahip çıkmak amacıyla hizmete sundukları Meram Bağı'nın, daha geçen yıl açılmasına rağmen güzelliği ile büyük rağbet gördüğünü ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bağın yeni sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Kavuş, “Tüm bunların yanında bu zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarma hedefimiz var. İnsanlar buraya gelince pelit ağaçlarının altında, kuş sesleri eşliğinde sincapları izlediler ve huzur içinde zaman geçirdiler” dedi.

“Tüm vatandaşlarımızı bu eşsiz güzelliği yaşamaya davet ediyorum”

Bünyesinde bin üzüm asması, yaklaşık 200 adet meyve ağacı, kadim Konya medeniyetini temsil eden taş ev, ziyaretçilerine huzur dolu bir ortam sunan yazlık çay bahçesi bulunan Meram Bağı'nın, şehrin yeni rotası olduğunu belirten Başkan Kavuş, “İlçenin yeşil dokusuna, tarihi misyonuna, sosyal hayatına ve turizmine önemli bir katkı sundu. Burada açılış günü kaynattığımız bulgur ve pekmezle kadim bir kültürü hep birlikte yaşadık. İnşallah bu sonbaharda bu etkinliği bir festival havasında hep birlikte yeniden yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimi ve dışarıdan gelen misafirlerimizi bu güzelliği yaşamaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Meram Belediyesi tarafından Yeşil Meram'ın aslına uygun şekilde projelendirilen 18 bin metrekarelik Meram Bağı'nın içinde yaklaşık 200 adet meyve ağacı bulunuyor. Meyve ağaçları arasında bulunan elma, ayva, kiraz, erik, kayısı ve hünnaplar yetiştiği dönemlerde gelen misafirlere ikram edilecek. Proje çerçevesinde, Meram Bağı'nda kadim Konya medeniyetini yansıtan bir taş bina da inşa edildi. Eser tarih kokan görselliği ile misafirlerini bekliyor. Meram Bağı, yazlık çay bahçesi ile ziyaretçilerine huzur dolu bir ortam sunuyor. Güzel anlar geçirmek üzere alana gelen misafirler, yazlık çay bahçesinde bir yandan çaylarını yudumlarken diğer taraftan da gedavet rüzgarında dinlenme fırsatı buluyor.