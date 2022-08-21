Meram Bağı Projesi büyük oranda tamamlandı

Konya'da tarihi Meram'ı yeniden canlandırma projesi olan Meram Bağı'nda yazlık çay bahçesi hizmet vermeye başladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin yeşil dokusuna, sosyal hayatına ve turizmine katkı sunacak Meram Bağı Projesi'nin tamamının da yakın zamanda faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde övgüyle söz ettiği Meram Bağlarını yeniden canlandıracak olan ve açılışa hazırlanan Meram Bağı Projesi'nin son durumunu Meram Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Meram İlçe Teşkilatı üyeleri ve Meram Belediyesi birim müdürleriyle birlikte inceledi. Projede gelinen nokta hakkında misafirlerine bilgi veren Başkan Kavuş, projenin tamamlandığında ilçenin yeşil dokusunu artırmasının yanı sıra, tarihi mirasını canlandıracağını, sosyal hayatına renk katacağını ve ilçenin turizmine, tanıtımına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Meram bağı yazlık çay bahçesi hizmet vermeye başladı

Meram Bağı'nın içerisinde yer alan yazlık çay bahçesinin hizmet vermeye başladığını belirten Başkan Kavuş, “Güzel hizmet kalitesi ve uygun fiyat politikası ile hizmet vereceğimiz yazlık çay bahçemiz hemşehrilerimize huzur içinde dinlenebilme ve dostlarıyla, yakınlarıyla en güzel şekilde vakit geçirebilmelerine fırsat sunan bir mekan olarak tasarlandı. Misafirlerini 18 bin metrekarelik geniş bir alanın içinde bulunan üzüm bağı ve meyve ağaçlarıyla çevrili bir alanda ağırlayacak olan mekan, hemşehrilerimizin ilgi odağı olacaktır. Bu mekanda misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Şehrimize, ilçemize hayırlı olsun” dedi.

"Meram Bağı yakın zamanda kapılarını hemşehrilerimize tamamen açacak”

Meram Belediyesi meclis üyeleri ve AK Parti Meram İlçe Teşkilatı üyelerine Meram Bağı Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, “Şehrimize gelen turistlerin her zaman sorduğu bir soru vardır; 'Meram Bağları nerede?' Aslında Meram Bağları, bu bölgemizdeki bağı, bahçesi olan evlerdir. Biz de ilçemizin tanıtımına katkı sunmak adına Meram Bağı Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Yeni Meram Caddesi ve Yaka Caddesi'nin kesişiminde yer alan ve yıllardır atıl bir vaziyette duran 18 bin metrekarelik araziye, taş bina, üzüm bağı, meyve bahçesi ve yazlık çay bahçesi kazandırdık. Alana bine yakın üzüm asması ve yaklaşık 150 adet meyve fidesi dikildi. Asmalarımız üzüm, fidanlarımız meyve verdiklerinde misafirlerimiz doğal üzümlerin ve meyvelerin tadına bakabilecekler. Yine burada yer alan pelit ağaçlarında sincapları görebiliyoruz. Yemyeşil bir doğanın içinde pelit ağaçlarının arasında ‘Tarihi Meram Bağları' ambiyansının yeniden yaşanacağı bir ortam oluşturduk. Proje, büyük oranda tamamlandı ve en kısa zamanda da açılışını yine hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah” şeklinde konuştu.