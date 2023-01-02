Meram Belediyesi 2022 yılında da çalışmalarını kesintisiz sürdürdü

Sosyal belediyecilik alanında birçok çalışmaya imza atan Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi 2022 yılında da dar gelirli ailelere sosyal kart, iyi ki doğdun bebek hediyeleri, taziye araçları ve engellilere yönelik çalışmalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam etti.

Meram Belediyesi sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla ilçede yaşayan vatandaşların sevincini ve hüznünü paylaşmaya devam ediyor. Meram Belediyesi 2022 yılında da sosyal kart uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürürken İyi ki doğdun bebek hediyeleri, mobil taziye aracı uygulaması, engelli nakil aracı, engelli şarj istasyonu, Tenzile Ana Hasta Konukevi ile her alanda vatandaşların yanında yer alıyor.

23 milyon TL değerinde sosyal kart

Konya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak her ay yaklaşık 3 bin aile olmak üzere yıl içerisinde 23 milyon TL değerinde sosyal kart verilirken Sosyal kart ile vatandaşlar istediği marketten alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca sosyal kart desteği alan vatandaşların ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim alan çocuklarının kırtasiye ihtiyaçları da karşılanıyor. Engelli vatandaşların hastanelere ulaşımındaki zorlulukların aşılması için de çalışma başlatan Meram Belediyesi, engelli nakil aracı ile tekerlekli sandalyeli vatandaşları hastane randevularına ulaştırıyor.

İyi ki Doğdun Bebek

Meram'da yeni doğan bebekler de unutulmuyor. İyi ki Doğdun Bebek uygulaması çerçevesinde 2022 yılında 4 binden fazla bebeğin aileleri ziyaret edilerek, içerisinde bebek bornozu, battaniye, ateş ölçerin yer aldığı bebek çantası hediye edildi. İlçe halkını hüzünlü günlerinde de yalnız bırakmayan belediye mobil taziye araçları ve ikramları ile yakınları vefat eden vatandaşların yanında oldu. Belediyenin atölyelerinde dizayn edilen 4 mobil taziye aracı ve taziye çadırlarıyla soğuk ve sıcak günlerde taziyeler kabul ediliyor.

“Fiziki belediyecilikle birlikte gönül belediyeciliğini merkeze aldık”

Belediyecilik anlayışını sadece fiziki belediyecilikle sınırlamadıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yollar, park bahçeler, tesisler ve daha birçok hizmet yapabilirsiniz. Ancak gönüle dokunmadan yapılan çalışmalar eksik kalır. Biz fiziki belediyecilikle birlikte gönül belediyeciliğini de merkeze alan bir geleneğin temsilcileri olarak hemşerilerimizin doğum mutluluğundan ölüm hüznüne kadar yanlarında oluyoruz. İyi ki doğdun bebek uygulaması ile bebeği dünyaya gelen hemşehrilerimizi ziyaret ederken taziye ve cenaze hizmetlerimizle yakınları vefat eden hemşehrilerimizin acılarını paylaşıyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin daima destekçisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak tekerlekli sandalyeleriyle hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak için engelli nakil aracımızı yıl içerisinde hizmete sunduk. Şehir dışından Konya'daki hastanelere yakınlarının tedavisi için gelen binlerce misafirimizi Tenzile Ana Hasta Konukevi'nde ağırladık. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi bu alandaki çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” dedi.