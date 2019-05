Meram Belediyesi ailesi iftarda buluştu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi çalışanları ve aileleri iftarda buluştu.

Meram Belediyesi ailesi iftar programında buluştu. İftara, eşi Feyza Kavuş ve çocukları ile birlikte katılan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediyede çalışanlar, aileleriyle birlikte iştirak etti. İftar öncesi kurulan sofraları tek tek dolaşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye personelinin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek hayırlı iftarlar diledi.

“Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın”

İftar öncesinde bir konuşma yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'da yeni bir başarı hikayesi yazmak için en önemli olmazsa olmazın ‘Birlik ve beraberlik' duygusundan geçtiğinin altını çizdi. Meram'ı geçmişi kadar ihtişamlı bir geleceğe hazırlamak için el birliği ile çalıştıklarını belirten Başkan Kavuş, “Meram'a kazandırılan her hizmetin arkasında sizlerin alın teri var. Bu hizmetlerimizi, birlik, beraberlik ve kaynaşma ile gerçekleştirdiğimiz sürece daha da bereketli olacaktır. Kurumların başarısında çalışma, azim ve devamlılık unsurlarının yanı sıra bu duyguların da büyük payı vardır. İşte bugün bu birlikteliğimizi ve birbirimize olan muhabbetimizi artırmak için aynı sofranın etrafında buluştuk. Bizim başarılarımızın altında sizlerin imzası, sizin arkanızda da eşleriniz ve çocuklarınızın fedakarlıkları var. Bu sebeple biz hepbirlikte büyük ve güzel bir aileyiz. Bu fırsatla ailemin her bir ferdine özverili çalışmaları ve gayretleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın” diye konuştu.

“Bir başarı hikayesi yazmanın en önemli koşulu; birlik ve beraberlikte”

Meram personelinin çalışma azmi ve gösterdiği dayanışma ile herkese örnek bir davranış gösterdiğini kaydeden Başkan Kavuş, “Hep birlikte Meramlılar için sizlerle birlikte ter döküyor olmaktan dolayı ben son derece mutluyum. Daha güzel ve daha müreffeh bir Meram için el birliği ile çalışma mecburiyetimiz var. Verimli bir dönem olması amacıyla her argümanı ve her enstrümanı kullanmaya azmettik. Bu amaçla önemli bir adım attık. Sizlerin istek, öneri ve fikirlerinizi özgürce ifade edebilmeniz amacıyla bir anket gerçekleştirdik. Çünkü bu güzel insanların yaşadığı güzellikler şehrinde belediye olarak bir başarı hikayesi yazılacaksa bunu hep birlikte, el ele, gönül gönüle yazacağız. Bu yolda sizlerin düşünce ve görüşleri benim için çok kıymetli. İstişarelerimiz ve görüş alışverişlerimiz bununla sınırlı değil elbet. Her an birlikte ve içiçeyiz. Ancak bu anket, kurumsal anlamda da bir atılım gerçekleştirebilmemiz için bize ışık olacak ” dedi.

“Mevlam oruçlarımızı huzura berekete ve saadete vesile kılsın”

Ramazan ayının tüm İslam Alemine rahmet, bereket ve mağfiret getirmesini de dileyen Başkan Kavuş, “Ramazan'ı her yönüyle ve en güzel şekliyle kutlayan bu şehirde, bu yıl ramazanın ruhuna uygun bir oruç ayı geçirmeyi arzu ettik. Bugün bu sofranın etrafında gerçekleştirdiğimiz bu buluşma da bu arzumuzun bir tezahürü. Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Huzura, berekete, tüm dünyayı saran bir saadete vesile kılsın. Mevlam bizleri Ramazan Bayramı'na ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul etmiş bir şekilde kavuştursun. Bu güzel birlik ve beraberliğimizi de kıyamete kadar daim eylesin” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından okunan ezan ve edilen dualarla oruçlar açılarak iftar yapıldı.