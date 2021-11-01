Meram Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü asfaltlama ve altyapı çalışmalarına, sezonun sonuna yaklaşılırken ara vermeden devam ediyor.

Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede Çayırbağı Caddesinde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Caddenin yaklaşık bir kilometrelik kısmını yenileyen ekipler, 3 bin 794 metrekare parke, bin 942 metre bordür ve 885 metre oluk döşeyerek mahalleyi rahat, konforlu ve modern ulaşıma kavuşturdu.

Meram'daki yaşam standardını yükseltmek adına 2021 yılını da yüksek tempoda bir çalışma ile geçirdiklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu kapsamda yakın uzak tüm mahallelerin daha modern ve konforlu yollara kavuşması adına ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma sergilediklerini ifade etti.

“Bu yıl bereketli bir yıl oldu"

Çayırbağı Mahallesinde yoğun olarak kullanılan ve önemli ulaşım noktalarından olan caddede sezon bitmeden çalışmalarını tamamladıklarını belirten Başkan Kavuş, “Yeniden hizmet vermeye başlayan cadde ulaşım açısından daha konforlu hale geldi. Pek çok açıdan olduğu gibi asfaltlama çalışmaları bakımından da 2021 yılı Meram için verimli bir yıl oldu. Asfalt çalışmalarının yanı sıra yeni açılan yollar, parke, bordür, tretuvar, tamir ve bakım işlerinde daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılı da hedeflerimizin önünde tamamlıyoruz inşallah. Meram'ın farklı noktalarında devam eden yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı hava şartları müsaade ettikçe devam ettireceğiz. Hemşehrilerimize yol yapım çalışmaları boyunca gösterdikleri sabır, anlayış ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim. Yenilenen Çayırbağı Caddesi hayırlı olsun” şeklinde konuştu.