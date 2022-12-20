Meram Belediyesi Dere Mahallesinde lavanta bahçesi kurdu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Dere Mahallesinde 20 bin metrekare alanda lavanta bahçesi oluşturuyor.

Meram Belediyesi, Dere Mahallesinde 20 bin metrekarelik araziye lavanta bahçesi kurdu. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, fidelerinin dikildiği ve çevre düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğu bahçede incelemelerde bulundu.

“Lavanta bahçesi, Meram'ın doğal güzelliklerine güzellik katacak”

Geniş çevresini lavanta kokusuyla süsleyecek olan bahçenin Konya'nın ilgi odağı mekanlardan biri olacağına inandığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kurulan lavanta bahçesinin tarımda marka olan Meram'ın sosyal hayatına ve turizmine de önemli katkı sağlayacağını belirtti. Lavantaların misafirlerine muhteşem bir görsel şölen ve doyumsuz manzara sunacağını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Hemşehrilerimizin ve şehir dışından gelenlerin, aileleri ile birlikte hoş vakit geçirebilecekleri yeni bir sosyal alanı ilçemize kazandırıyoruz. Bu doğal şölenin yanı sıra yapılan özel çevre düzenlemesi ve donatılarıyla misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya hazırlanıyoruz. Özellikle fotoğraf tutkunlarının vazgeçemeyecekleri bir mekan oluşturduk. Tüm güzelliklerine lavanta bahçesi de eklenince Meram, adeta doğal ve açık bir stüdyo halini alacak” diye konuştu.

“Şehir tüm donatılarıyla eşsiz bir mekan daha kazanıyor”

Yapılan bahçenin, lavanta üreticileri için de model bir üretim alanı olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Lavanta bahçemiz 20 bin metrekarelik bir alanın 10 bin metrekaresi içerisinde projelendirilmiştir. Alanımızda uygulanan 190 metre ahşap iskele yol uygulaması ile ziyaretçilerimiz rahatlıkla burayı gezebilecekler. Hemşehrilerimiz, mermer su havuz pergolesi, oturma bankları, seyir terası, salıncak terası, 365 metrelik sağlıklı yaşam parkuru ve yüz metrelik gül kemerleri ile eşsiz güzellikte bir sosyal alanda doyumsuz anlar yaşayabilecekler. Dere Mahallemizin doğal güzellikleri de düşünüldüğünde şehrimiz kelimenin tam anlamıyla bir cazibe merkezi daha kazanmış olacak. Lavantalar çiçek açmaya başladıktan sonra ve ondan sonraki tüm yazlar Meram'da başka bir güzellikte yaşanacak inşallah” ifadelerini kullandı.

“Kızlar Kayası da yeni bir çehreye kavuşuyor”

Öte yandan, ilçenin ve Dere Mahallesi'nin sosyal hayatına ve turizmine katkı sunmak amacıyla Kızlar Kayası'nda da revizyon, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmaları başlattıkları da ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Dere Mahallesi pek çok yönüyle şehrimizin en güzel bölgelerinden biri. Bu değeri hak ettiği kadar duyurabilmek amacıyla yaptığımız lavanta bahçesinin yanında Kızlar Kayası bölgesini de turizme kazandırabilmek amacıyla burada da bir dizi çalışma yürütme kararı aldık. Bu çerçevede ilk olarak burayı çevre düzenlemesi ve ışıklandırma ile görselliğini ve güzelliğini artırmayı hedefledik. En kısa zamanda tamamlayarak bölgeyi hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Allah utandırmasın” şeklinde konuştu.