Meram Belediyesi Dutlu Millet Bahçesi'nde revizyon çalışması başlattı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ‘Dutlu Millet Bahçesi'ne yeni dinlenme ve piknik alanları kazandırmak amacıyla revizyon çalışması başlattı.

Meram Belediyesi, Konya'nın en çok tercih edilen piknik ve dinlenme alanlarından biri olan Dutlu Millet Behçesinde düzenleme ve revizyon çalışmaları başlattı. Çalışmalar kapsamında, açıldığı günden bu yana 850 bin metrekarelik büyük bir alanda, 100 adet çocuk oyun grubu, 40 bin metrekrelik çocuk oyun parkı, 10 bin metrekrelik üzüm bağı, 10 bin metrekarelik gölet, Ala Balık Restoran, mescit, sosyal tesisler, kokuluk ve reçellik gül bahçeleriyle hizmet veren Dutlu Millet Bahçesi'ne ilave yaklaşık 100 bin metrekare dinlenme ve piknik alanı daha kazandırılmış olacak.

“Pek çok parkımız gibi dutlu millet bahçemizi de salgın sonrası güzel günler için hazırlıyoruz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, başlatılan çalışmaları ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Yaptığı açıklamada kapsamlı bir şekilde yürütülen çalışmaların sezon öncesine yetiştirileceğini kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, “Açıldığı günden bu yana dinlenmek ve piknik yapmak için tüm Konya'nın en fazla tercih ettiği mekanlardan biri olan Dutlu Millet Bahçemizi de salgın sonrası güzel günler için hazırlıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği Dutlu Millet Bahçemizde oluşturacağımız yaklaşık 100 bin metrekarelik ilave dinlenme ve piknik alanları ile aynı anda çok daha fazla misafir ağırlayabileceğiz. Şehrin en güzel ve en renkli alanlarından biri haline gelen bu alandan artık çok daha fazla hemşehrimiz yararlanabilecek, günün haftanın yorgunluğunu daha keyifli bir şekilde burada atabilecek. Göreve başladığımız günden bu yana ilçemize kazandırdığımız yeni parkların yanı sıra hali hazırdaki parklarımızı da revizyondan geçirerek yeni çehreleriyle hizmet vermelerini sağladık. Bu yenilikler parklarımıza hem yeni bir renk ve soluk getiriyor hem de Meram'ın yeşil algısına katkı sunuyor. Meram'ın yeşil algısını güçlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.