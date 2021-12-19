Meram Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada

Konya'da etkili olan kar yağışıyla birlikte merkez Meram İlçe Belediyesine bağlı ekipler, gece saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Konya'da gece saatleri itibariyle başlayan kar yağışları sonrası Meram Belediyesi'ne bağlı ekipler Arif Bilge Tesisleri'nde toplanarak sahaya indi. İlçenin dört bir yanında solüsyon, tuzlama ve yol açma çalışmaları yürüten ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına yoğun bir programda hummalı çalışmasını sürdürüyor.

Kar bereketinin şehirde sevince dönüştüğünü belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Özlediğimiz kar yağışlarıyla buluştuk ve ovamıza bereket düştü elhamdülillah. Çiftçilerimiz için de bu yağışlar çok kıymetli. Kar yağışlarını bereket olarak görüyoruz. Temennimiz yağışların devam etmesi” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir belediyemiz ile koordineli çalışıyoruz”

Başkan Kavuş, tüm araç ve ekipmanlarla ekiplerin geceden itibaren sahada olduklarını ifade ederken, “Tüm imkanlarımızla ekip arkadaşlarımız kar yağışının başlamasının ardından gece itibariyle sahaya indiler. Hem merkeze uzak mahallelerimizde hem de ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz ana arterler ve sağlık tesislerine ulaşım noktalarındaki yolları açık tutmak. Kar berekettir, biraz sabır. Hemşehrilerimizden ricam mecbur olmadıkça ve araçlarında kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde tuz ve solüsyon serimi ile birlikte yol açma çalışmalarını sürdürecek” diye konuştu.