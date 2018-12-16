Meram Belediyesi enflasyonla mücadelede esnafın yanında

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi'ne ait taşınmazlarda kiracı olarak faaliyet gösteren esnaflara her yılbaşında yapılan zam, bu yıl esnafa destek olmak amacıyla kiralara yansıtılmayacak.

Meram Belediye Encümeni tarafından esnaflara destek olmak amacıyla farklı bir karara imza atıldı. Belediyeye ait taşınmazlarda kiracı olarak bulunan esnaflara her yıl yapılan kira zammının bu yıl yapılmaması kararlaştırıldı.

Türkiye'nin Dünya ülkeleri arasında hızla ivme kazanmasını hazmedemeyenlerin ekonomik saldırıya geçtiklerini ve bununla beraber kolay günler geçirilmediğine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Çok şükür ekonomimiz, hükumetimizin aldığı tedbirlerle rahatlama sürecine girdi ve daha da iyiye gideceğine inancımız tamdır. Yaşanılan son süreçte esnafımızın zorlandığını da göz önünde bulundurarak Belediye Encümenimizle birlikte bu yıl belediye taşınmazlarında faaliyet gösteren, kira artışının Belediye Encümeni takdirinde olduğu ihale sözleşmesi ile hüküm altına alınan kiracılarımıza zam yapmamayı kararlaştırdık. ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele' kapsamında esnafımızın kira yükünü artırmayarak normalleşme sürecine biz de destek olalım istedik. Dövizde yaşanan spekülatif artışı bahane ederek durumu fırsata çevirmeyen ve fiyat artırmayıp kahramanlığını gösteren esnaflarımıza teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

Meram Belediyesi'ne ait taşınmalarda kiracı olarak faaliyet gösteren esnaflar da alınan kararı mutlulukla karşılarlarken, Meram Belediyesi'ne teşekkür etti.