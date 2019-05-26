Meram Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, tüm mahalle, cadde ve sokaklarda sinek ve haşerelerden korunmak için ilaçlama çalışması başlattı.

Meram Belediyesi, vatandaşların sinek ve haşere derdi yaşamadan daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla yürüttüğü haşere ile mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Nisan ayında larva mücadelesiyle başlayan süreç, uçkun mücadelesi ile devam ediyor. Bu amaçla tüm mahalleleri 7 ile 10 gün arasında ilaçlayacak olan Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 6 ayrı ekiple, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise 3 ekiple ilaçlama çalışmalarına katkı sunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi de ilaçlama çalışmalarında Meram Belediyesine iki araçla destek veriyor. İlaçlama çalışmaları günlük olarak sabah 06.00 -10.00 ve akşam ise 18.00-22.00 saatleri arasında iki vardiya şeklinde yürütülüyor. Ekipler, ilçenin tüm mahalle, cadde ve sokaklarında 15 Mayıs - 30 Ağustos tarihleri arasında periyodik olarak 7-10 günlük aralıklarla haşerelere karşı ilaçlama yapacak.

“Tüm mahalleler en ücra noktasına kadar periyodik olarak ilaçlanıyor”

Meramlıların sağlıklı, rahat ve huzur içinde bir yaz mevsimi geçirmeleri için tüm önlemlerin alındığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Havaların ısınmasıyla birlikte tüm mahalle, cadde ve sokaklarda yoğun bir ilaçlama çalışması başlattık. Haşerelerin üreme kaynakları da titizlikle ilaçlanıyor. Parklar, çocuk oyun alanları, yol kenarları ve diğer ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlar ile yeşil alanlarda üreyen haşerelerin ağaçlara ve mahalle sakinlerimize zarar vermemesi için çaba sarf ediliyor. Ekiplerimiz ayrıca, ilçe genelindeki çöp bidonları, konteynerler, pazar yerleri, temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama araçlarını da ilaçlamakta ve dezenfekte etmektedirler" dedi.

Öte yandan, haşere ile ilgili şikayetlerin Meram Belediyesinin 444 3 042 numaralı telefonuna iletilebileceği bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, vatandaşların özellikle çocukların, hasta ve yaşlıların ilaçların olumsuz etkilerine maruz kalmamaları için ilaçlama araçlarına çok yaklaşmamaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları, gerekli itinayı göstermeleri hususunda uyarı yapıldı.