Meram Belediyesi kendi fidanını üreterek 700 bin TL tasarruf sağlıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi kendi fidanlarını üreterek yılda 700 bin TL tasarruf sağlıyor.

Tüm Türkiye'de adı yeşil ile birlikte anılan Meram'ın yeşil dokusunu daha da artırmaya yönelik çalışmalarına, baharın gelmesiyle hız veren Meram Belediyesi, dikimi gerçekleştirilen bitki türlerini çelikten üreterek hem kaliteyi artırıyor hem de maliyeti asgariye indiriyor. Aşılama yada tohumlama ile değil de alınan kök, dal ya da yapraktan yeni bir bitki oluşturulması anlamı taşıyan ‘Çelikleme' birçok yararı bünyesinde barındırıyor. Hasanköy Mahallesi'nde bulunan Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığındaki seralarda bu yöntem ve şekille yetiştirilen birbirinden güzel çiçek ve süs bitkileri Meram'a bambaşka bir güzellik katıyor.

“Bu sistem, hem estetik, hem tasarruf sağlıyor”

Meram'ın yeşil dokusunu ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedeflediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Hasanköy Mahallesinde bulunan fidanlığında toplam 10 adet serada yaklaşık 90 bin adet süs bitkisi, gül, mevsimlik ve çalı bitkilerinin çelikten üretiminin gerçekleştirildiğini ifade etti. Müdürlüğe bağlı ekiplerin titiz çalışmaları sonucu elde edilen ürünlerin Meram'ın dört bir yanını güzelleştirdiğini söyleyen Başkan Kavuş, “Seralarımızda sedum, biberiye, gül, bahçe külü, phlox, kekik, kotonez, ateş dikeni, berberis, altın kolye, civan perçemi, gaura, rudbeckia, lavanta, ekinezya, lavantin, miscanthus, heuchera, sardunya, gayret çiçeği, sarıkız gözü çiçeği üretimi yapılmaktadır. Yetişen her bitki sadece Meramımızı güzelleştirmekle kalmıyor, ciddi bir meblağın da kasamızda kalarak tasarruf etmemizi sağlıyor. Yaklaşık 700 bin TL tasarruf sağlayan bu çalışmayı daha fazla nasıl verimli hale getirebileceğimize yönelik çalışmalarımıza da bugünden başladık' şeklinde konuştu.

“Yeniden yeşiller içinde bir Meram”

Hedeflerinin ‘Yeniden Yeşiller içinde bir Meram' olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Meram, geçmişte bağlarıyla, bahçeleriyle, topyekün yeşiliyle Türkiye'nin en nadide ilçelerinden biriydi. Hedefimiz yeşiliyle, yaşanabilirliği ile tüm Türkiye'ye örnek olacak bir Meram. Bunun için var olan değerlerimizin ve zenginliğimizin üzerine bugüne kadar yapılanlardan çok daha fazlasını koymak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz. Meram markasını çok daha değerli kılmak ve Meram'ı her yönüyle daha yaşanabilir olması için projeler üreteceğiz. Çevrecilik çalışmaları kapsamında, ağaç dikimlerimizle ve diğer faaliyetlerimizle durmadan, usanmadan çalışmalarımız sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolda tüm Meramlı hemşehrilerimin de desteklerini bekliyorum. Çünkü bunu başarabilmek sadece bizim çalışmalarımızla değil tüm Meram'ın bu hedefe kilitlenmesiyle mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.