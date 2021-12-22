Meram Belediyesi kültür yayınlarına bir yeni eser daha

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin katkılarıyla Doç. Dr. Zehra Odabaşı tarafından kaleme alınan ‘Selçuklu'nun veziri Konya'nın Sahib Ata'sı Fahreddin Ali' isimli kitabı okuyucuyla buluştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın kadim bir geçmişe sahip olduğunu ve bir çok alime ev sahipliği yaptığını kaydederek, “Bu kitapla birlikte Selçuklu Veziri Konya'nın Sâhib Ata'sının kaleme alındığı kitapta Fahreddin Ali'yi yakından tanımış olacağız. Meram Belediyesi olarak hemşehrilerimizin kadim değerlerimizi anması ve anımsaması için yeni kitabımızı kültürel yayınlarımızın arasına aldık. Medeniyetimizi büyük fedakârlıklarla bugüne taşıyan herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“Sahib Ata'nın hayatı hafızalara resmedilecek”

Başkan Kavuş, ‘Selçuklu'nın veziri Konya'nın Sahib Ata'sı Fahreddin Ali' adlı eser hakkında bilgi verirken, “Doç. Dr. Zehra Odabaşı hocamız tarafından kaleme alınan yeni kültürel yayınımız, hemşehrilerimizle buluşmaya hazır. Bu yayında Meramlı hemşehrilerimiz, kendini, geçmişini bulacak. Yaşadığı bölgede geçmiş dönemde yaşayan büyük alimlerin hayatını hafızalarına resmedecek. Bu güzel esere ulaşmak isteyen hemşehrilerimiz, belediye hizmet binamızda, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edebilecek. Hayırlı olsun” dedi.