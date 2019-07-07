Meram Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, vatandaşların iyi hizmet alabilmesi için Kurban Bayramı hazırlıklarına erkenden başladı.

Meram Belediyesi, Kurban Bayramına bir aydan daha uzun süre olmasına rağmen hazırlıklara erkenden başladı. Belediyenin Çomaklı Mahallesinde bulunan kurban satış yerinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların bayramı en iyi, en güzel ve en rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışmalara erken bir başlangıç yaptıklarını kaydetti. Kurban satış noktasında hayvan satıcıları ve vatandaşların sorunsuz alışverişleri, kesim yerlerinde de rahat ve sağlıklı kesimleri için her ayrıntının düşünüldüğünü belirten Başkan Kavuş, “Meram, Ramazan ayı ve bayramını en güzel şekilde tamamladı. Kurban Bayramına da bir aydan daha uzun bir süre olmasına rağmen, kurban satış yerimizi hazırlamak amacıyla çalışmamıza şimdiden başladık. Hem satıcılar hem vatandaşlarımız için güzel bir ortam oluşturuyoruz. Geçen senelerden gelen tecrübelerimizle eksiklikleri yerinde tespit ederek hazırlığımızı bu çerçeve dahilinde planlıyoruz. Özellikle küçükbaş hayvanlar ve satıcıları için alanı birbirinden tel çitlerle ayırdık. Herkesin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek için çeşitli birimler oluşturuldu. Onların rahatlıkla abdestlerini alabilecekleri, namazlarını kılabilecekleri, lavabo ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir kurbanlık satış alanının olmazsa olmazlarından hijyen, sağlık, otopark gibi konularda çalışma arkadaşlarıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Başkan Kavuş, bu çerçevede veterinerlik hizmetinin de en güzel şekilde verileceğini belirtti. Hayvanların bu alana girmeden başlayan veterinerlik hizmetinin satış süresince 24 saat esasıyla devam edeceğini söyleyen Başkan Kavuş, “Hayvanların sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığı da böylece hep kontrolümüzde olacak. En önemli problemlerden biri olan otopark meselesini de şimdiden çözüme kavuşturduk. Meram'ın tek kurban satış yeri olan bu bölgede güvenilir bir ortamda alışveriş gerçekleşmesi adına en küçük ayrıntı dahi düşünüldü. Bu alanda ayrıca vatandaşlarımızın kurbanlarını gönül rahatlığıyla kesebilmeleri amacıyla ‘Kurban Kesim Alanı' oluşturduk. Böylece kurbanını buradan satın alan vatandaşlarımız, kurbanlarını da burada keserek bayramı en rahat şekilde geçirecekler” şeklinde konuştu.