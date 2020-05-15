Meram Belediyesi meclis üyeleri engellileri unutmadı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Meclisi Engelsiz Şehir, Kadın ve Aile Komisyonu üyeleri, Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri ziyaret etti.

Meram Belediye Meclisi Engelsiz Şehir, Kadın ve Aile Komisyonu üyeleri, Engelliler Haftası dolayısıyla belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden destek alan engellileri evlerinde ziyaret etti. Engellilerin haftalarını kutlayan meclis üyeleri hem engelliler hem de aileleriyle hasbihal ederek kendilerine çeşitli hediyeler sundu. Meram'ın başta engelliler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların yaşamaktan mutluluk duyacağı bir yer olabilmesi adına belediyenin tüm birimleriyle seferber olduğuna işaret eden üyeler, bu noktada engelli vatandaşlar ve aileleriyle de sürekli irtibatta ve istişare içinde olduklarını belirttiler. Engelli vatandaşlar ve aileleri de hem bu ziyaretten hem de kendileri için bugüne kadar yürüttükleri çalışmalardan dolayı Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'ta yaptığı açıklamada, haftanın engellilerimiz için farkındalık oluşturması bakımından önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtti. Tüm insanlığın engelliler için daha duyarlı ve daha sorumlu davranmasıyla tüm şehirlerin daha yaşanabilir bir hal alacağının altını çizen Başkan Kavuş, “Engelliler Haftasının toplumsal farkındalığın artması ve engelli kardeşlerimizin hayatlarının kolaylaştırılması adına toplumsal adımların atıldığı bir hafta olmasını temenni ediyorum. Engelli vatandaşlarımızın, hayatın tüm alanlarında başarılı olmaları ve hayatlarını kolaylıkla sürdürebilmelerine yardımcı olmaları için herkese önemli görevler düşmektedir. Hayat mücadelelerinde onların yanında olmak, destek çıkmak ve onları teşvik etmek bizim de sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Bir şehrin gelişmişliği ve çağdaşlığı onların mutluluğu ile doğru orantılı. Ne kadar sorunsuz bir hayat yaşıyorlar ve ne denli mutlularsa o denli başarılı bir şehir inşa etmişiz demektir. Biz bu noktada engelli vatandaşlarımız ve aileleri için yoğun çaba sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Sosyal Belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak engelli kardeşlerimin sorunlarının çözümü için çalışmayı bugüne kadar önceliklerimizden biri olarak gördük, bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Tüm bunların ışığında kardeşlerimin haftalarını en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu.