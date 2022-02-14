Meram Belediyesi mobil uygulamada ve web sitesi yenilendi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların resmi işlemlerini daha pratik hale getirecek Mobil Uygulama ile platformlardaki yerini alırken web sitesini de yeniledi.

Meram'da yaşayan vatandaşların kurumsal işlemlerini daha pratik hale getiren Meram Belediyesi'nin Mobil Uygulaması ve internet sitesi bir çok yenilikle yayına başladı. Teknolojik hamle ile birlikte vatandaşların belediyeye gelme gereksiniminin en aza indirilmesi hedefleniyor. Proje ile sorgulama ekranından arama yaparak ihtiyacı olan bilgiye kolayca ulaşacak olan vatandaşlar, vergi ödemelerini ise daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecek.

İmar durumunu öğrenmek artık çok daha kolay

Meram Belediyesi'nin kurumsal uygulama ve internet sitesine yapılan entegrasyonlarla beraber bir çok yenilik hizmete sunuldu. Emlak vergisi ödemeleri daha kolay hale gelirken arsalardaki inşaat kat yüksekliği, çekme mesafesi gibi yapılaşma bilgilerine ulaşılabiliyor. Yine imar planına ilişkin meclis kararı, plan notları gibi imar durumuna ait detaylı bilgiler vatandaşların erişimine açıldı. Mobil Uygulamada yer alan ‘Çek Gönder' aracılığıyla ise Meram'da rastlanılan aksaklıklar fotoğraflanarak konumları ile birlikte Meram Belediyesi'ne iletilebiliyor.

Meram.bel.tr artık mobilde

Meram Belediyesi'nin Android ve IOS işletim sistemli telefonlar için hayata geçirdiği mobil uygulama ile tüm işlemler de yapılabiliyor. Belediye hizmetlerine dair Proje, Duyuru, İhale, Haber gibi önemli bilgiler bildirimlerle vatandaşlara duyuruluyor.

“Teknoloji çağında vakitten tasarruf çok kıymetli”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çağın getirdiği yenilikleri kurumsal çalışmalara entegre etmenin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Teknoloji çağındayız ve bu teknolojiyi olumlu yönde kullanarak işlemlerimizi daha kolay hale getirmeyi amaçladık. Buradan yola çıkarak kurumsal internet sitemizi yediledik ve mobil uygulamamızı platformlarda yayınlayarak Bizim Meram'ı cebinize taşıdık. Bu sayede hemşehrilerimizin belediye binasına gelmesine gerek kalmadan bir çok işlemi internet üzerinden gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Mobil uygulamalar ve hizmetler eliyle 7/24 belediyecilik ve e-devlet entegrasyonunu sağlayarak, hemşehrilerimizin kesintisiz ve hızlı hizmete ulaşmasını sağlıyoruz. Bu entegrasyon sayesinde çeşitli işlemler için istenen evrakları minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Yaşam koşuşturmasında vakitten tasarruf çok kıymetli. Daha önce hayata geçirdiğimiz vergi ödemelerinin yanı sıra yeni entegrasyonlarımızla da artık hemşehrilerimizin işlerini daha kolay hale getiriyoruz” şeklinde görüş belirtti.